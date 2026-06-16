GALERÍA: Toman aficionados colombianos el Ángel de la Independencia previo a su debut mundialista

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Miles de seguidores de la selección cafetera se congregaron en Paseo de la Reforma antes del partido ante Uzbekistán

Ciudad de México (ADN/Elias Ascencio) – Miles de aficionados colombianos se congregaron este martes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para protagonizar una de las primeras grandes concentraciones de seguidores extranjeros durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Vestidos con camisetas amarillas, banderas tricolores y diversos artículos alusivos a la selección de Colombia, los asistentes transformaron Paseo de la Reforma en una auténtica fiesta futbolera a menos de 24 horas del debut de su representativo nacional frente a Uzbekistán.

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La concentración provocó cierres temporales a la circulación vehicular en distintos tramos de Paseo de la Reforma, por lo que autoridades capitalinas implementaron operativos de tránsito y recomendaron utilizar rutas alternas para evitar afectaciones a la movilidad.

De acuerdo con reportes difundidos desde la capital del país, alrededor de 3 mil 500 aficionados colombianos participaron en la concentración, donde hubo cánticos, música, banderas y muestras de apoyo a la selección dirigida para afrontar su primer compromiso mundialista.

La celebración reunió no solo a seguidores colombianos, sino también a aficionados mexicanos y visitantes de otras nacionalidades que aprovecharon el ambiente festivo generado por la Copa del Mundo para convivir en uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de México.

Colombia debutará este miércoles frente a Uzbekistán en actividad del Grupo K, encuentro programado en el Estadio Ciudad de México como parte de los partidos asignados a la capital del país durante el torneo.

La movilización confirmó una vez más al Ángel de la Independencia como uno de los principales puntos de reunión para las aficiones internacionales durante eventos deportivos de gran magnitud, replicando escenas similares observadas días atrás tras el triunfo de la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial.

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