Descarta Pérez Cuéllar ruptura en Morena rumbo a proceso interno

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El alcalde de Ciudad Juárez afirmó que el partido mantiene fortaleza política y llamó a la dirigencia a conducir el proceso con responsabilidad.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar descartó que exista una ruptura dentro de Morena ante el proceso interno para definir candidaturas, y señaló que el partido mantiene fortaleza política en Ciudad Juárez.

El edil consideró que la dirigencia del partido tiene una responsabilidad clave para conducir el proceso interno de manera adecuada, luego de que algunas voces plantearan la posibilidad de establecer la figura de un árbitro para mediar entre los aspirantes.

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Pérez Cuéllar afirmó que corresponde a la dirigencia asumir plenamente su papel para evitar divisiones y garantizar que la selección de representantes se realice con orden dentro del movimiento.

“Creo que la dirigencia tiene una enorme responsabilidad que debe asumir plenamente. Mayra Chávez tiene todo el derecho de aspirar, como todos los demás que lo han manifestado”.

El alcalde señaló que dentro de Morena existen distintas figuras con interés en participar en el proceso, lo cual consideró parte natural de la vida interna del partido.

No obstante, sostuvo que la estructura política del movimiento en la frontera se mantiene sólida, por lo que expresó confianza en que el proceso concluirá sin fracturas internas.

“Aquí hay fortaleza y, en la medida en que nos mantengamos unidos y trabajando en equipo, nos va a ir muy bien”.

El presidente municipal también mencionó que en Ciudad Juárez nunca ha sido electa una mujer como alcaldesa, lo que consideró un tema relevante dentro de la discusión política actual, aunque subrayó que tanto mujeres como hombres tienen derecho a participar en la contienda interna.

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