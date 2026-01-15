Da Parques y Jardines mantenimiento integral a parque del fraccionamiento San Ángel

Publicidad - LB2 -

Las labores incluyeron corte de hierba, poda de árboles y limpieza para mejorar la seguridad y el uso del espacio público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de mantenimiento general en el parque del fraccionamiento San Ángel, con el propósito de conservar el espacio en buenas condiciones y ofrecer áreas más seguras y agradables para las familias del sector.

Las acciones se desarrollaron en el parque ubicado sobre las calles María Dolores Álvarez y profesora María Luisa Montoya, donde cuadrillas municipales efectuaron corte de hierba, poda formativa de árboles y retiro de basura, así como del material generado durante las labores, informó el titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña.

El funcionario explicó que estas actividades buscan mejorar la imagen urbana, fortalecer el cuidado del arbolado y promover el uso adecuado de los espacios recreativos por parte de la comunidad, contribuyendo al bienestar de las y los vecinos del fraccionamiento.

“Con estos trabajos se busca mantener en condiciones óptimas las áreas verdes y fomentar su aprovechamiento responsable por parte de la ciudadanía”, señaló Zamarrón Saldaña.

El director de Parques y Jardines reiteró el compromiso de continuar atendiendo áreas verdes en distintas colonias y fraccionamientos de la ciudad, como parte de un programa permanente de mantenimiento y embellecimiento urbano.

Finalmente, puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 656-737-0230 para realizar reportes o solicitudes relacionadas con parques, jardines y áreas verdes del municipio.

