    enero 13, 2026 | 16:34
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Da mantenimiento Parques y Jardines a juegos infantiles de la Ciudad del Niño

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Reparan y pintan áreas recreativas para mejorar la seguridad y condiciones del espacio.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines realizaron trabajos de mantenimiento en la Ciudad del Niño, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios recreativos y ofrecer áreas más seguras para las niñas y niños que habitan y visitan el lugar.

    Las labores incluyeron la reparación y pintura de los juegos infantiles, acciones encaminadas a conservar la infraestructura en óptimas condiciones y prolongar su vida útil, informó el titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña.

    “Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de parques y áreas recreativas del municipio”, señaló el funcionario.

    Zamarrón Saldaña explicó que el objetivo de estos trabajos es garantizar espacios públicos dignos, funcionales y seguros, que favorezcan la convivencia familiar y el desarrollo de actividades recreativas en condiciones adecuadas.

    Asimismo, indicó que las cuadrillas de Parques y Jardines continuarán atendiendo distintos puntos de la ciudad, priorizando aquellos espacios que presentan mayor desgaste o requieren rehabilitación, a fin de mantener en buen estado la infraestructura urbana destinada al esparcimiento comunitario.

