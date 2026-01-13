Da mantenimiento Parques y Jardines a juegos infantiles de la Ciudad del Niño

Publicidad - LB2 -

Reparan y pintan áreas recreativas para mejorar la seguridad y condiciones del espacio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines realizaron trabajos de mantenimiento en la Ciudad del Niño, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios recreativos y ofrecer áreas más seguras para las niñas y niños que habitan y visitan el lugar.

Las labores incluyeron la reparación y pintura de los juegos infantiles, acciones encaminadas a conservar la infraestructura en óptimas condiciones y prolongar su vida útil, informó el titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña.

“Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de parques y áreas recreativas del municipio”, señaló el funcionario.

Zamarrón Saldaña explicó que el objetivo de estos trabajos es garantizar espacios públicos dignos, funcionales y seguros, que favorezcan la convivencia familiar y el desarrollo de actividades recreativas en condiciones adecuadas.

Asimismo, indicó que las cuadrillas de Parques y Jardines continuarán atendiendo distintos puntos de la ciudad, priorizando aquellos espacios que presentan mayor desgaste o requieren rehabilitación, a fin de mantener en buen estado la infraestructura urbana destinada al esparcimiento comunitario.

