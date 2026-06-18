Coordinan operativo para garantizar seguridad durante la Marcha de la Diversidad en Juárez

Publicidad - LB2 -

Dependencias municipales trabajarán en conjunto con organizadores para resguardar a más de 20 mil asistentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal anunció un operativo interinstitucional para garantizar el desarrollo ordenado y seguro de la Marcha de la Diversidad, evento que se realizará el próximo 20 de junio en el Centro Histórico y que reúne cada año a miles de personas.

La coordinación se lleva a cabo entre distintas dependencias municipales y el Comité Juárez Diversa, con el objetivo de asegurar condiciones adecuadas para el ejercicio de la libre expresión, la inclusión y la convivencia durante la manifestación.

- Publicidad - HP1

Durante una conferencia de prensa, la coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González Lara, destacó que Ciudad Juárez es una comunidad plural y diversa, por lo que se han impulsado acciones para que el evento se desarrolle en un ambiente de respeto y seguridad.

“Ciudad Juárez es una comunidad plural, diversa y dinámica, por lo que el Centro Histórico representa un espacio de encuentro, expresión y convivencia para toda la ciudadanía”.

La funcionaria reconoció la trayectoria de los colectivos organizadores, quienes durante más de dos décadas han impulsado esta movilización ciudadana, considerada una de las más representativas de la frontera.

En el operativo participan la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación General de Seguridad Vial, la Coordinación de Resiliencia, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) y la Dirección General de Servicios Públicos.

Representantes del Comité Juárez Diversa informaron que este año la marcha celebra su vigésimo segundo aniversario y estimaron una asistencia superior a las 20 mil personas.

La movilización partirá a las 17:00 horas desde el parque Borunda, sobre la calle Gregorio M. Solís, avanzará por la avenida 16 de Septiembre y concluirá en el Monumento a Benito Juárez.

La Coordinación General de Seguridad Vial informó que el operativo comenzará desde las 16:00 horas con cierres preventivos en distintos puntos del recorrido, por lo que se recomendó a la ciudadanía utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes.

Las autoridades municipales reiteraron que el objetivo principal es garantizar la integridad de asistentes y automovilistas, así como propiciar un entorno de respeto, igualdad e inclusión durante el desarrollo de la marcha.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.