    enero 7, 2026 | 16:41
    Coordinan J+ y Municipio acciones para garantizar acceso seguro a rebombeo de aguas negras

    Redacción ADN / Agencias
    Buscan reducir riesgos operativos tras ampliación de avenida de las Torres en el oriente de Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) y el Gobierno Municipal iniciaron una coordinación técnica para habilitar un acceso seguro al Rebombeo de Aguas Negras número 20, ubicado en la prolongación de la avenida de las Torres, con el fin de realizar labores de limpieza y mantenimiento sin poner en riesgo a personal operativo ni a automovilistas.

    La necesidad surgió tras la ampliación de la vialidad, que dejó el acceso al rebombeo dentro del carril de alta velocidad, condición que representa un riesgo durante las maniobras, debido al uso de equipos de gran tamaño como unidades vactor, grúas y, en algunos casos, maquinaria especializada para el reemplazo de bombas.

    Durante una reunión de trabajo con la Dirección de Urbanización del Municipio, la J+ analizó alternativas para reconfigurar el acceso y garantizar condiciones seguras tanto para la operación hidráulica como para la seguridad vial en la zona.

    La directora de Operación de la J+, Paola Moreno, explicó que el trabajo conjunto ha permitido avanzar en propuestas técnicas viables para resolver el problema.

    “La coordinación ha sido muy estrecha con el municipio, estamos conjuntando hacer este acceso sin complicar la seguridad vial y el mantenimiento que tenga que hacer la dependencia”, señaló.

    Las autoridades recordaron que en la zona oriente de la ciudad es indispensable el uso de Rebombeos de Aguas Negras (RAN’s), ya que las aguas residuales no fluyen por gravedad, lo que obliga a elevarlas para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario.

    La J+ reiteró que estas acciones forman parte de su trabajo permanente para mantener en óptimas condiciones la infraestructura sanitaria, así como de la coordinación interinstitucional para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

