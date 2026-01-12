Coordina Participación Ciudadana entrega de apoyos con Más por Juárez en colonia Azteca

Publicidad - LB2 -

Benefician a adultos mayores y personas vulnerables mediante programa de apoyo a organizaciones civiles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Participación Ciudadana coordinó acciones con la asociación civil Más por Juárez para apoyar a adultos mayores y personas en situación vulnerable de la colonia Azteca, mediante la entrega de despensas como parte de una jornada comunitaria.

El titular de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes, informó que esta actividad fue posible gracias a los recursos del programa Fondo de Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil 2025, enfocado en fortalecer la labor social de asociaciones que trabajan directamente en territorio.

En coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana, Juan Carlos y Claudia Mata, representantes de Más por Juárez, realizaron la entrega de 150 despensas a habitantes del sector, priorizando a adultos mayores y familias en condición de vulnerabilidad.

Los apoyos incluyeron alimentos básicos enlatados, frijol, arroz, aceite, costillares de res y pastel, lo que representó un alivio significativo para las personas beneficiadas, quienes agradecieron el respaldo brindado a través de esta iniciativa comunitaria.

De acuerdo con las autoridades, este tipo de acciones forman parte de una estrategia para sumar esfuerzos entre el Gobierno Municipal y organizaciones civiles, con el objetivo de atender necesidades inmediatas y fortalecer el tejido social en colonias con mayores rezagos.

La asociación Más por Juárez mantiene un trabajo permanente en distintas colonias de la ciudad, enfocada en canalizar apoyos y promover la participación social, en beneficio de los sectores más vulnerables de la comunidad.

