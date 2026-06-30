Convocan a integrar el libro fotográfico “Miradas del Centro” con imágenes del Centro Histórico

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La convocatoria estará abierta hasta el 17 de julio y seleccionará 30 fotografías para una publicación colectiva sobre la identidad del primer cuadro de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal lanzó la convocatoria “Miradas del Centro”, un proyecto que busca reunir fotografías del Centro Histórico de Ciudad Juárez para conformar un libro que documente la vida cotidiana, el patrimonio y la identidad de este sector mediante la participación de la ciudadanía.

La iniciativa es organizada por la Coordinación del Centro Fundacional y la Coordinación General de Comunicación Social, y está dirigida a personas mayores de edad, mexicanas o extranjeras, que residan en Ciudad Juárez y cuenten con imágenes captadas en distintos espacios del Centro Histórico.

“Queremos que las y los juarenses nos ayuden a contar la historia de nuestro Centro, no solamente desde sus edificios o espacios públicos, sino también desde la vida cotidiana, los comercios, las familias, las expresiones culturales y todo aquello que le da identidad”, expresó la coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González Lara.

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Las fotografías podrán enviarse hasta el próximo 17 de julio al correo [email protected]. Un comité especializado seleccionará 30 imágenes para integrar el libro fotográfico “Miradas del Centro”, además de otorgar 10 menciones honoríficas que formarán parte de una exposición.

Las categorías de participación son Dinámicas económicas, Personas y comunidad, Paisaje diurno y nocturno, así como Patrimonio arquitectónico e identidad cultural, con el objetivo de mostrar la diversidad de experiencias que convergen diariamente en el Centro Histórico.

El jurado estará integrado por el corresponsal de la agencia AFP, Julio César Aguilar Fuentes, así como por los fotógrafos del Gobierno Municipal José Orozco y Liz Morales, quienes evaluarán aspectos como la composición, técnica, narrativa y el mensaje de cada imagen.

La convocatoria acepta fotografías a color o en blanco y negro que retraten edificios históricos, comercios, artistas, familias, paisajes urbanos y escenas cotidianas, privilegiando aquellas que reflejen la esencia del Centro Histórico.

La Coordinación del Centro Fundacional informó que el proyecto busca construir una memoria visual colectiva que fortalezca el sentido de pertenencia y contribuya a preservar el patrimonio histórico y cultural de Ciudad Juárez.