Atiende JMAS reporte por malos olores en el fraccionamiento Alondra

Publicidad - LB2 -

El organismo atribuyó el problema a un taponamiento causado por residuos en la red de alcantarillado y llamó a evitar arrojar desechos al drenaje.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que atendió un reporte ciudadano por malos olores y problemas en la red de alcantarillado del fraccionamiento Alondra, donde detectó un taponamiento provocado por la acumulación de residuos.

De acuerdo con la directora de Operación de la JMAS, Paola Moreno, el organismo respondió al reporte presentado por habitantes del sector y realizó una inspección en la red sanitaria, donde encontró obstrucciones ocasionadas por toallitas húmedas, papel y otros desechos.

“Al realizar el primer recorrido nos percatamos que todas las alcantarillas se encontraban tapadas por desechos de toallitas húmedas y papel, lo que generó un taponamiento.”

- Publicidad - HP1

Para atender la situación, personal de la dependencia utilizó unidades tipo vactor para limpiar las alcantarillas y la red general de drenaje, lo que permitió eliminar la obstrucción y reducir los malos olores en el fraccionamiento.

Durante una segunda inspección, la JMAS informó que ya no se detectó la presencia de olores intensos, aunque aún localizó residuos de toallitas húmedas y grasa en algunas alcantarillas, por lo que reiteró el llamado a la población para evitar arrojar este tipo de materiales al sistema sanitario.

La representante del comité de vecinos del fraccionamiento Alondra, Karla Carreón, señaló que el organismo atendió el reporte de manera oportuna y confirmó que, tras las labores de limpieza, los malos olores disminuyeron de forma considerable.

“El personal de la Junta acudió al fraccionamiento, realizó la limpieza de las alcantarillas y el mal olor disminuyó considerablemente.”

La JMAS también recomendó a las familias revisar que las instalaciones sanitarias de sus viviendas se encuentren correctamente selladas, ya que algunas molestias al interior de los domicilios podrían estar relacionadas con fallas en trampas o conexiones sanitarias.

El organismo reiteró que el drenaje no debe utilizarse como basurero, al señalar que el adecuado funcionamiento del sistema depende también de la colaboración de la ciudadanía.