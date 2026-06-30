Propone Juárez crear una base de datos binacional para prevenir incendios y mejorar la calidad del aire

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El planteamiento fue presentado durante la reunión del Comité Consultivo Conjunto para el Mejoramiento de la Calidad del Aire, celebrada en El Paso.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez propuso la creación de una base de datos binacional para fortalecer la prevención y atención de incendios en centros de disposición, acopio y reciclaje de materiales combustibles, como parte de las acciones de cooperación ambiental entre México y Estados Unidos.

La iniciativa fue presentada por el alcalde Héctor Ortiz Orpinel durante la nonagésima cuarta reunión del Comité Consultivo Conjunto (CCC) para el Mejoramiento de la Calidad del Aire, realizada en El Paso, Texas, en el marco del 30 aniversario de este organismo de colaboración fronteriza.

“El aire que respiramos no distingue fronteras”, expresó Ortiz Orpinel al señalar que los recientes incendios registrados en Ciudad Juárez y otras localidades evidencian la necesidad de fortalecer la coordinación binacional.

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La propuesta contempla un sistema compartido de información que permita identificar los materiales almacenados en sitios de disposición y reciclaje, conocer su ubicación y establecer mejores prácticas para prevenir y combatir incendios, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades de ambos países y reducir los impactos en la calidad del aire.

Durante su participación, el presidente municipal destacó que Ciudad Juárez, El Paso y el condado de Doña Ana comparten una misma cuenca atmosférica, además de una estrecha relación económica y social, por lo que consideró indispensable mantener una estrategia conjunta basada en la cooperación institucional, el conocimiento científico y la participación ciudadana.

El alcalde también subrayó que las acciones emprendidas por el Municipio en materia de movilidad, infraestructura y servicios públicos forman parte de una estrategia para disminuir las emisiones contaminantes y mejorar las condiciones ambientales de la región.

Como parte de la ceremonia, Ortiz Orpinel dio lectura al acuerdo aprobado por unanimidad por el Ayuntamiento de Ciudad Juárez mediante el cual se reconoce el 7 de mayo de 2026 como el Día de la Cuenca Internacional Paso del Norte y del Comité Consultivo Conjunto para el Mejoramiento de la Calidad del Aire, en reconocimiento a la cooperación ambiental entre Ciudad Juárez, El Paso y el condado de Doña Ana.

En el encuentro también participaron el alcalde de El Paso, Renard Johnson, así como representantes del Gobierno Municipal de Juárez, entre ellos el director de Ecología, César Díaz; el director del IMIP, Roberto Mora; la directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado, y el coordinador de Directores, Enrique Licón Chávez.