Reporta Protección Civil controlado el incendio en recicladora de Ciudad Juárez

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Bomberos mantienen labores de enfriamiento mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del siniestro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que el incendio registrado el lunes en una recicladora ubicada en el sector de Los Kilómetros se encuentra controlado, aunque aún no ha sido extinguido por completo, por lo que continúan las labores de enfriamiento para eliminar los puntos de calor.

El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, explicó que el siniestro, reportado alrededor de las 10:00 de la mañana, ya no representa riesgo de propagación hacia otras áreas, aunque sigue generando afectaciones ambientales debido a la emisión de humo.

“Este incendio generó mucha expectativa en la ciudadanía debido a la columna de humo que se estaba presentando en la ciudad”, señaló el funcionario.

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En las labores participan cerca de 40 elementos del Departamento de Bomberos, integrantes del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) y voluntarios, apoyados con ocho pipas, cuatro máquinas extintoras y 15 equipos de maquinaria pesada.

Rodríguez explicó que las condiciones climáticas, especialmente las altas temperaturas y las ráfagas de viento, favorecieron la propagación del fuego durante las primeras horas de la emergencia. Sin embargo, las acciones coordinadas permitieron contener el incendio y evitar que alcanzara el resto del material almacenado en el predio.

Añadió que la complejidad para extinguir completamente el siniestro se debe a la gran cantidad de material compactado en combustión, ya que el calor permanece en el interior de las pilas de residuos y el agua no logra penetrar con facilidad, lo que prolonga los trabajos.

“Se sigue trabajando en la operatividad en el área; una vez que termine el Departamento de Bomberos de apagar el incendio, entrará el área de investigación para hacer el análisis y determinar el punto de origen”, indicó.

Las autoridades informaron que, una vez concluidas las labores de extinción, iniciará la investigación para establecer las causas del incendio y determinar las sanciones que pudieran corresponder.

Finalmente, Sergio Rodríguez agradeció las muestras de apoyo de la ciudadanía, que durante la emergencia llevó alimentos e hidratación al personal de Bomberos que permanece trabajando en el lugar.