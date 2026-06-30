Abren inscripciones para campamentos de verano en 15 centros comunitarios de Juárez

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El programa se realizará durante julio con actividades deportivas, culturales y recreativas para niñas, niños y adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios abrió las inscripciones para los Campamentos de Verano 2026, que se desarrollarán del 6 al 17 de julio en 15 centros comunitarios de Ciudad Juárez con actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que el programa fue ampliado este año con el propósito de ofrecer una experiencia integral que combine actividades culturales, deportivas, recreativas y de convivencia durante el periodo vacacional.

“El programa fue ampliado con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa, equilibrando actividades culturales, deportivas, recreativas y de convivencia.”

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Las actividades incluirán talleres de pintura, dibujo, canto, manualidades y pintura en caballete, además de disciplinas deportivas como fútbol, voleibol, taekwondo y natación, esta última disponible en el Centro Comunitario Francisco I. Madero.

El coordinador de Desarrollo Cultural de Centros Comunitarios, Miguel Ángel Mendoza Rangel, explicó que también se impartirán pláticas sobre emprendimiento, seguridad vial y cuidado del medio ambiente, además de visitas al AquaDIF, el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal y La Rodadora.

Los campamentos tendrán un costo de recuperación de 100 pesos, recurso que será destinado a la adquisición de materiales para las actividades. Las sesiones se desarrollarán de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Los centros comunitarios participantes son Granjas de Chapultepec, Kilómetro 20, Revolución Mexicana, Samalayuca, Francisco I. Madero, La Montada, Anapra, Puerto La Paz, Lázaro Cárdenas, Nueva Galeana, Ampliación Aeropuerto, Fronteriza, San Antonio y Díaz Ordaz.

De manera excepcional, los campamentos en los centros comunitarios San Antonio y Díaz Ordaz se realizarán del 3 al 15 de agosto, por lo que no formarán parte de la primera etapa programada para julio.

La Dirección General de Centros Comunitarios invitó a madres, padres y tutores a inscribir a sus hijas e hijos en cualquiera de las sedes participantes para aprovechar este espacio de aprendizaje, recreación y convivencia durante las vacaciones escolares.

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