Continuarán operativos de limpieza y reordenamiento en 110 colonias de Ciudad Juárez

Programa “Juárez amanece limpio” se mantendrá durante todo el año con participación ciudadana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El programa municipal “Juárez amanece limpio” continuará durante el resto del año con la meta de intervenir 110 colonias, como parte de la estrategia para fortalecer el entorno urbano y recuperar espacios públicos, informó el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

Durante la conferencia de prensa semanal, el funcionario detalló que el arranque del programa se realizó el sábado en 10 sectores de manera simultánea, con la participación de cuadrillas municipales, personal operativo y ciudadanos que se sumaron de forma voluntaria.

Ortiz Orpinel reconoció el respaldo del Ejército Mexicano en las labores desarrolladas en campo, así como la colaboración de estudiantes y directivos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quienes participaron en las jornadas comunitarias.

El secretario subrayó que estas acciones requieren del acompañamiento constante de la sociedad para lograr resultados sostenibles, por lo que se impulsa también el esquema de adopción de parques, mediante el cual se invita a vecinos a involucrarse en el mantenimiento de los espacios públicos cercanos a sus viviendas.

En paralelo, indicó que continúan los operativos de reordenamiento urbano, en los que participan dependencias como Protección Civil, Ecología, Regulación Comercial, Desarrollo Urbano, Seguridad Vial, Atención y Bienestar Animal y Servicios Públicos.

Explicó que las intervenciones se realizan con base en un mapeo y cronograma que permite atender denuncias ciudadanas, priorizando aquellas que representan mayor impacto en la seguridad y la salud pública.

Como parte de estas acciones, la semana pasada se intervino un dique que presentaba contaminación y que incluso había sido bardeado parcialmente, con el objetivo de recuperar el espacio y prevenir riesgos.

El funcionario señaló que las áreas atendidas recibirán seguimiento para evitar su ocupación irregular y garantizar el respeto de los espacios públicos, al destacar que el orden urbano y la atención a reportes ciudadanos forman parte de las prioridades de la administración municipal.

