febrero 26, 2026 | 15:41
Continuará retiro de cableado en desuso en Monumental y Tomás Fernández

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Programa municipal suma 58 kilómetros de fibra óptica retirada en distintos puntos de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano informó que los próximos trabajos del programa de ordenamiento de infraestructura aérea se concentrarán en el fraccionamiento Monumental y en la avenida Tomás Fernández hacia el oriente de la ciudad.

El regidor Alejandro Acosta señaló que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por la Dirección General de Desarrollo Urbano para avanzar hacia una ciudad más ordenada y funcional, mediante el retiro de cableado en desuso.

A la fecha se han retirado 58 kilómetros de cableado aéreo de fibra óptica en distintos puntos de la ciudad.

Durante la reunión, en la que participó el director de Administración de Desarrollo Urbano, Francisco Rodríguez, se detalló que actualmente se trabaja en el polígono del fraccionamiento Monumental, que abarca Paseo Triunfo de la República, las avenidas Adolfo López Mateos y Plutarco Elías Calles, hasta la Henry Dunant.

Asimismo, las labores se desarrollan sobre la avenida Tomás Fernández, desde el cruce de Laguna de Tamiahua y Vicente Guerrero, con proyección de extenderse hasta el bulevar Francisco Villarreal Torres.

Se estima que los trabajos en estos polígonos se prolonguen hasta por tres meses, para posteriormente continuar en la colonia Hidalgo y avanzar hacia el Centro Histórico.

El programa se ejecuta en coordinación con la Coordinación General de Seguridad Vial, que implementa medidas para evitar afectaciones al tránsito, y con la Dirección General de Servicios Públicos, responsable del resguardo del material retirado.

