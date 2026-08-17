Continúan clases gratuitas de yoga en el Museo de El Chamizal

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IPACULT invita a participar cada sábado en sesiones de Yoga en comunidad, dirigidas a personas de 15 a 60 años.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez mantiene abierta la invitación a la comunidad para participar en las clases gratuitas de Yoga en comunidad, que se imparten en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

Las sesiones se realizan cada sábado a partir de las 11:00 de la mañana y están dirigidas a personas interesadas en promover su bienestar físico, mental y emocional mediante esta disciplina.

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Las clases están a cargo de la instructora Sabina Loghin Tiu y se desarrollan en un ambiente tranquilo, accesible y abierto para quienes desean conocer o continuar practicando yoga.

De acuerdo con el IPACULT, la actividad busca ofrecer a la ciudadanía un espacio para hacer una pausa en la rutina cotidiana, prestar atención al cuerpo y favorecer momentos de concentración y relajación.

A través de ejercicios de respiración, movimiento y concentración, las y los participantes pueden trabajar aspectos como flexibilidad, equilibrio y relajación.

El programa está dirigido a personas de entre 15 y 60 años de edad y no tiene costo, por lo que el instituto invitó a la ciudadanía a acercarse al MAHCH para formar parte de las sesiones.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que esta iniciativa forma parte de las acciones orientadas a aprovechar los espacios culturales como lugares de encuentro y participación ciudadana.

La funcionaria indicó que, además de acercarse al arte y la historia, la comunidad puede encontrar en estos espacios actividades que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, promueve actividades abiertas a la ciudadanía que fortalecen la convivencia y favorecen el uso activo de los espacios culturales de Ciudad Juárez.

El Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal se consolida así como sede de una actividad que combina el acercamiento a una disciplina corporal con la convivencia comunitaria en un recinto cultural.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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