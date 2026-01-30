Construye Obras Públicas barda perimetral en el CBTIS 269 con Presupuesto Participativo

Publicidad - LB2 -

La obra registra un avance del 15% y busca reforzar la seguridad de la comunidad estudiantil en la colonia Juanita Luna.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones para mejorar la infraestructura educativa, la Dirección General de Obras Públicas trabaja en la construcción de una barda perimetral en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 269, ubicado en la colonia Juanita Luna.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que el proyecto se ejecuta con recursos del Presupuesto Participativo, luego de que el plantel resultara ganador en las votaciones ciudadanas, reflejo de la participación activa de su comunidad en este mecanismo.

- Publicidad - HP1

Para la obra se destinó una inversión de 6 millones 941 mil 210 pesos, y actualmente presenta un avance del 15 por ciento, de acuerdo con el reporte técnico de la dependencia municipal.

“La comunidad de esta institución ha tenido una participación importante en las convocatorias del Presupuesto Participativo”, señaló el funcionario.

La barda permitirá cerrar uno de los terrenos del plantel, lo que contribuirá a incrementar la seguridad para docentes y estudiantes durante el desarrollo de sus actividades académicas, al delimitar el espacio escolar y reducir riesgos externos.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal para atender prioridades definidas por la ciudadanía y fortalecer las condiciones de los espacios educativos mediante obras de impacto directo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.