Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
enero 30, 2026 | 16:21
InicioEstadoJuárez / El Paso

Construye Obras Públicas barda perimetral en el CBTIS 269 con Presupuesto Participativo

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La obra registra un avance del 15% y busca reforzar la seguridad de la comunidad estudiantil en la colonia Juanita Luna.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones para mejorar la infraestructura educativa, la Dirección General de Obras Públicas trabaja en la construcción de una barda perimetral en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 269, ubicado en la colonia Juanita Luna.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que el proyecto se ejecuta con recursos del Presupuesto Participativo, luego de que el plantel resultara ganador en las votaciones ciudadanas, reflejo de la participación activa de su comunidad en este mecanismo.

- Publicidad - HP1

Para la obra se destinó una inversión de 6 millones 941 mil 210 pesos, y actualmente presenta un avance del 15 por ciento, de acuerdo con el reporte técnico de la dependencia municipal.

“La comunidad de esta institución ha tenido una participación importante en las convocatorias del Presupuesto Participativo”, señaló el funcionario.

La barda permitirá cerrar uno de los terrenos del plantel, lo que contribuirá a incrementar la seguridad para docentes y estudiantes durante el desarrollo de sus actividades académicas, al delimitar el espacio escolar y reducir riesgos externos.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal para atender prioridades definidas por la ciudadanía y fortalecer las condiciones de los espacios educativos mediante obras de impacto directo.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

ADN TV

María Antonieta Pérez Reyes: Luchadora Social

María Antonieta nació un 14 de enero en Cd. Juárez. Hija de David Pérez...
Orbe

La CIA hace un esfuerzo por desvelar el origen del “síndrome de La Habana”

Los ataques sónicos, también conocidos como el "síndrome de La Habana", afectaron a personal...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.