Conocen regidores el trabajo de la Fundación Unidos por el Autismo en Ciudad Juárez

Buscan fortalecer acciones de concientización e inclusión para personas con TEA y sus familias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Representantes de la Fundación Unidos por el Autismo A.C. sostuvieron una reunión con regidores de las comisiones conjuntas de Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, así como de Educación, con el objetivo de exponer el trabajo que realizan en favor de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y promover acciones coordinadas a nivel municipal.

Durante el encuentro, realizado en el Centro Unidos por el Autismo (CUPEA), la presidenta de la fundación, Egla Ramírez, explicó el alcance de los programas de atención, concientización e inclusión que la organización impulsa desde 2014, así como la importancia de fortalecer la colaboración con el Gobierno Municipal.

“Este diálogo nos permitió generar acuerdos y seguir sumando esfuerzos en favor de las personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias”, señaló Ramírez al referirse al encuentro con las y los regidores.

La representante destacó que uno de los avances más relevantes se concretó en 2025, cuando, en coordinación con integrantes del Cabildo, se impulsó la declaratoria del 1 de abril como Día Municipal de la Concientización sobre el Autismo, acción que sentó un precedente en la agenda local de inclusión.

La fundación expuso que cada año realiza una caminata de concientización, además de talleres, conferencias y grupos de apoyo, con el propósito de visibilizar el autismo y fomentar una comunidad informada, empática y solidaria, ante el crecimiento en el número de personas diagnosticadas y la necesidad de entornos más inclusivos.

En este contexto, se invitó a las comisiones edilicias a sumarse a la campaña de concientización 2026, cuyo lema es “La empatía nos une”, así como a colaborar en la organización de eventos y conferencias binacionales gratuitas, dirigidas a docentes, madres y padres de familia, profesionales y público en general.

La fundación subrayó que el respaldo institucional resulta clave para ampliar el impacto de estas acciones, no solo en términos de visibilidad, sino como un compromiso con el bienestar de las familias que conviven con el autismo en la ciudad.

A la reunión asistieron regidores integrantes de ambas comisiones, así como funcionarios municipales de las áreas de Educación y Derechos Humanos, quienes conocieron de primera mano las necesidades, avances y retos en materia de inclusión y atención a personas con TEA en Ciudad Juárez.

