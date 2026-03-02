Confirma secretario del Ayuntamiento que Municipio de Juárez solventó auditorías federales

Publicidad - LB2 -

Administración municipal reporta 100% de acreditación en transparencia y sin observaciones pendientes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, aseguró que el Gobierno Municipal no mantiene adeudos ni observaciones pendientes ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras solventar en su totalidad las revisiones correspondientes a las cuentas públicas 2023 y 2024.

El funcionario indicó que la administración obtuvo el 100 por ciento de acreditación en materia de transparencia y rendición de cuentas, luego de atender todos los requerimientos derivados de las auditorías federales.

En el ejercicio 2023, explicó que se emitieron nueve observaciones, de las cuales siete correspondieron a solicitudes de aclaración por un monto aproximado de 716 millones de pesos. Estas fueron respondidas en los plazos establecidos hasta quedar totalmente solventadas y cerrada la cuenta pública sin pendientes.

Para el ejercicio 2024, señaló que la reorganización administrativa y el fortalecimiento de procesos internos permitieron responder de manera ágil a los requerimientos del órgano fiscalizador, logrando también la solventación completa de la revisión.

El resultado de la auditoría 2024 fue publicado el 17 de febrero, donde se establece que el Municipio de Juárez no presenta observaciones pendientes ante la ASF, información que puede consultarse en la plataforma oficial del órgano federal.

Ortiz Orpinel subrayó que estos resultados reflejan el trabajo coordinado entre la Presidencia Municipal, la Contraloría y las áreas administrativas del Ayuntamiento, en el manejo responsable de los recursos públicos.

