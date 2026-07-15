Confirma Municipio que puente del bulevar Zaragoza y eje vial Juan Gabriel seguirá adelante

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El Gobierno Municipal prevé lanzar la licitación en octubre, una vez que se regularice la llegada de participaciones federales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El proyecto para construir el puente en el cruce del bulevar Zaragoza y el eje vial Juan Gabriel continuará conforme a lo previsto y no será cancelado, aseguró el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, al desmentir versiones difundidas en redes sociales sobre la supuesta suspensión definitiva de la obra.

El alcalde explicó que la construcción del puente fue incluida en el Presupuesto de Egresos 2026 y señaló que el ajuste en el calendario responde al retraso en la recepción de participaciones federales durante los dos primeros trimestres del año, situación que afectó la disponibilidad de recursos para distintos proyectos de infraestructura.

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“La intención del Gobierno Municipal es lanzar la licitación a más tardar en octubre para comenzar con la ejecución de una de las obras de infraestructura más importantes contempladas para Ciudad Juárez”.

Ortiz Orpinel precisó que el retraso no obedece a un recorte presupuestal, sino a que los ingresos federales proyectados para ese periodo no se generaron conforme a las estimaciones iniciales.

Indicó que recientemente sostuvo una reunión en la Secretaría de Hacienda, en la Ciudad de México, acompañado por la tesorera municipal, Dayira Fernández, donde se definió el mecanismo para recuperar los recursos pendientes, los cuales podrían comenzar a recibirse durante septiembre.

Ante este panorama, el Gobierno Municipal analiza la posibilidad de celebrar un contrato de carácter bianual, esquema que permitiría iniciar el proceso de licitación en octubre, comprometer parte del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal y concluir posteriormente la construcción del distribuidor vial.

El presidente municipal afirmó que esta estrategia permitirá mantener el avance de una de las obras prioritarias para mejorar la movilidad en Ciudad Juárez, sin comprometer la ejecución de otros proyectos de infraestructura ni la prestación de servicios municipales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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