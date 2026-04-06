Confirma alcalde que incendio en Santa Rosa fue provocado de forma intencional

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Fiscalía estatal investiga el caso; no se reportaron víctimas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, confirmó que el incendio registrado en la colonia Santa Rosa fue provocado de manera intencional, de acuerdo con información recabada por autoridades municipales.

El edil informó que el caso ya fue turnado a la Fiscalía General del Estado, instancia que dará seguimiento a la investigación para determinar responsabilidades.

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Según lo expuesto, el siniestro ocurrió en un predio que no operaba como negocio formal ni contaba con uso de suelo autorizado, y donde presuntamente laboraba la persona señalada como responsable.

“Se tiene evidencia en video de que fue un incendio provocado, incluso utilizando un acelerante”, indicó el alcalde.

Pérez Cuéllar detalló que, aunque aún no se conocen los motivos del hecho, existe certeza de que se trató de un acto deliberado, lo que refuerza la línea de investigación en curso.

A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no se registraron pérdidas humanas, mientras que los daños materiales continúan en evaluación.

El alcalde reconoció la labor del Departamento de Bomberos, que logró controlar el fuego mediante un operativo en el que participaron seis máquinas extintoras, unidades cisterna, ambulancias y alrededor de 35 elementos, con apoyo de corporaciones voluntarias.

Asimismo, destacó la intervención de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, que se mantuvo en el sitio para atender posibles afectaciones derivadas del siniestro.

Las autoridades municipales reiteraron que continuarán colaborando con la Fiscalía en las investigaciones para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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