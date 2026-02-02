Movil - LB1A -
febrero 2, 2026 | 10:24
Inicio

Conectará JMAS nave industrial a la red de agua y prevé suspensión del servicio

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Los trabajos se realizarán este martes 3 de febrero en el Centro Industrial Juárez y zonas aledañas.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) informó que este martes 3 de febrero realizará la conexión de una nave industrial a la red general de agua potable, lo que provocará baja presión o suspensión temporal del servicio en el Centro Industrial Juárez y áreas cercanas.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos se llevarán a cabo en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, como parte de las acciones de ampliación y modernización de la infraestructura hidráulica en la zona.

Las labores se concentrarán en la avenida Manuel Talamas Camandari, en su cruce con la avenida Miguel de la Madrid, específicamente en el carril de extrema derecha en sentido de oriente a poniente, así como en el carril izquierdo en sentido de norte a sur, por lo que se prevén afectaciones viales durante el periodo de intervención.

La JMAS exhortó a los automovilistas a respetar la señalización preventiva, manejar con precaución y, de ser posible, utilizar vías alternas para evitar congestionamientos en el sector industrial.

Asimismo, la dependencia pidió a las y los usuarios del área afectada realizar el acopio de agua necesario para cubrir las necesidades básicas durante el tiempo que duren los trabajos programados.

La JMAS señaló que estas acciones forman parte de un programa permanente para la instalación de nueva infraestructura hidráulica, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio y cuidar el recurso hídrico en beneficio de la población juarense.

La dependencia reiteró que, una vez concluidas las maniobras, el suministro de agua potable se restablecerá de manera gradual en el Centro Industrial Juárez y zonas aledañas.

