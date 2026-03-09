Conectará JMAS fraccionamiento a la red de agua potable en el suroriente de Juárez

Publicidad - LB2 -

Trabajos se realizarán este 10 de marzo y provocarán baja presión o suspensión del servicio en Sierra Vista y zonas cercanas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez realizará este martes 10 de marzo trabajos para conectar un fraccionamiento a la red general de agua potable, lo que ocasionará suspensión o baja presión en el servicio en el suroriente de la ciudad.

Las labores se desarrollarán de las 9:00 a las 16:00 horas sobre la calle Las Haciendas, específicamente en el carril izquierdo en sentido de norte a sur, donde personal técnico llevará a cabo las maniobras necesarias para integrar la nueva infraestructura hidráulica.

Debido a estas acciones, los habitantes del fraccionamiento Sierra Vista y zonas aledañas podrían experimentar baja presión o falta de agua durante ese periodo.

La dependencia exhortó a los vecinos del sector a realizar el acopio de agua necesario para cubrir las necesidades básicas durante la jornada, mientras se completan los trabajos programados.

Asimismo, se recomendó a los conductores atender la señalización vial, manejar con precaución o utilizar rutas alternas, debido a la presencia de personal y maquinaria en el área de intervención.

Las autoridades señalaron que estas obras forman parte de las acciones para conectar nueva infraestructura hidráulica y mejorar el servicio de agua potable en la ciudad, con el objetivo de fortalecer el suministro para las familias juarenses.

