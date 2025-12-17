Concluye Participación Ciudadana ciclo de capacitaciones para OSC beneficiadas con el Fondo de Impulso 2025

Publicidad - LB2 -

Las organizaciones recibieron asesoría para la correcta comprobación de apoyos y seguimiento de proyectos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Participación Ciudadana concluyó este miércoles el tercer y último curso de capacitación dirigido a integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) beneficiadas con el Fondo de Impulso 2025, como parte de las acciones de acompañamiento institucional para la correcta aplicación de los recursos otorgados.

Durante la jornada, las y los asistentes recibieron orientación para el llenado de formatos de reporte y comprobación, conforme a los lineamientos establecidos en la convocatoria, con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente y ordenado de los apoyos públicos.

El titular de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes, reconoció la disposición de las organizaciones participantes y destacó que el personal de la dirección mantendrá seguimiento personalizado a cada proyecto, a fin de resolver dudas y asegurar el cumplimiento de los requisitos administrativos.

En la capacitación participaron representantes de Casa Amiga “Esther Chávez Cano”, Ciudad del Niño de Ciudad Juárez, Explora tu Potencial Ciudad Juárez, Mesa de Albergues de Ciudad Juárez, Pensamientos del Abuelo, Banco de Alimentos de Ciudad Juárez, Asociación de Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca y Refugio de Amor, entre otras organizaciones locales.

Por su parte, Ramón Rodríguez Prieto, encargado administrativo de la Dirección de Participación Ciudadana, expuso los lineamientos finales del proceso, con lo que se dio cierre formal al ciclo de capacitaciones impulsado por la administración municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de coordinar esfuerzos con la sociedad civil organizada, así como de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos destinados a proyectos de impacto social en Ciudad Juárez.

