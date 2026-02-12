Concluye Municipio remodelación de “Senderos del Desierto” y “Plaza Lápiz” en el Centro

Publicidad - LB2 -

Intervención con urbanismo táctico busca fortalecer movilidad peatonal y entorno cultural.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal concluyó la remodelación de los espacios “Senderos del Desierto” y “Plaza Lápiz”, ubicados en el exterior del Centro Municipal de las Artes (CMA), como parte del programa El Barrio se Activa.

La intervención fue coordinada por la Dirección General de Centros Comunitarios, en conjunto con la Coordinación de Resiliencia, Fundación Placemaking México, el Centro Fundacional de la Ciudad y el IPACULT, bajo un esquema de urbanismo táctico orientado a rescatar espacios estratégicos en la Zona Centro.

El coordinador de programas culturales de Centros Comunitarios, Miguel Ángel Mendoza Rangel, informó que el proyecto tiene como finalidad fortalecer el uso peatonal y mejorar el entorno urbano mediante acciones diseñadas a partir del diálogo con la comunidad.

Entre las acciones realizadas se incluyó el rediseño vial de la intersección, la creación de cruces peatonales seguros, la ampliación de banquetas con intervenciones de arte en asfalto y la instalación de una esquina recreativa con mobiliario urbano.

Aunque se trata de un tramo reducido, las autoridades señalaron que el impacto es relevante para el corredor cultural del primer cuadro, al mejorar la movilidad peatonal y propiciar espacios de convivencia.

Con esta obra, el Municipio reiteró su compromiso de recuperar espacios públicos y consolidar entornos más seguros, accesibles y funcionales en la Zona Centro.

