Concluye JMAS conexión del colector Cuatro Siglos y avanza modernización del drenaje

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La obra permitirá mejorar el saneamiento para más de 300 mil familias y aumentar la capacidad del sistema sanitario en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) concluyó la conexión del colector Cuatro Siglos al sistema de drenaje existente, como parte de un proyecto estratégico para fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad.

Los trabajos se realizaron durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, con la participación de cuadrillas especializadas del área de Alcantarillado y la Dirección de Obras. Las labores iniciaron con el taponamiento de la red mediante globos especializados, lo que permitió suspender temporalmente el flujo de aguas residuales y generar condiciones seguras para la intervención.

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Posteriormente, se llevó a cabo la demolición de la tubería de concreto existente y la instalación de un nuevo colector de 96 pulgadas, fabricado en polietileno de alta durabilidad. La nueva infraestructura cuenta con una vida útil estimada de hasta 50 años, lo que representa una mejora sustancial frente al sistema anterior.

De acuerdo con autoridades técnicas, el colector permitirá conducir de manera más eficiente las aguas residuales hacia la Planta de Tratamiento Norte, ubicada en el cruce de las avenidas Las Torres y Cuatro Siglos, optimizando el funcionamiento del sistema sanitario en esta zona de la ciudad.

El director de Obras de la JMAS, César Triana, explicó que esta obra forma parte de un plan integral para modernizar la red hidráulica y sustituir infraestructura obsoleta, al tiempo que se incrementa la capacidad de conducción.

“En agosto del año pasado colocamos 900 metros, hicimos la conexión del colector viejo, el plan que tenemos en la JMAS es justamente llegar hasta la planta tratadora norte, vamos avanzando por tramos, ahora avanzamos 400 metros más, también lo que buscamos es quitar de operación una tubería es obsoleta que ya cumplió su vida útil, pero también es una obra que nos dará más capacidad de tránsito de las aguas residuales”

El proyecto beneficiará a más de 300 mil familias juarenses, al reducir malos olores, eliminar focos de infección y evitar la acumulación de aguas negras en distintos sectores de la ciudad. Además, la conexión con el colector Norzagaray permitirá encauzar el agua residual para su tratamiento y eventual reúso.

Las labores complementarias continuarán durante los próximos días con trabajos de relleno, compactación y colado de concreto en la zona intervenida. Se prevé que la circulación total del bulevar Cuatro Siglos sea restablecida el jueves 2 de abril a las 5:00 de la mañana, una vez concluidas las obras superficiales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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