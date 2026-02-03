Comparte Ciudad Juárez visión de resiliencia urbana en encuentro internacional

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal expuso estrategias de urbanismo táctico para recuperar espacios públicos y fortalecer el tejido social.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Coordinación de Resiliencia del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez participó en un encuentro internacional realizado en la Ciudad de México, donde la frontera fue presentada como un referente de transformación urbana enfocada en la recuperación del espacio público y el fortalecimiento del tejido social.

En representación del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, la titular de la Coordinación de Resiliencia, Yesenia Hidalgo, expuso las acciones que se desarrollan en Ciudad Juárez mediante el Urbanismo Táctico, una estrategia que permite intervenir el entorno urbano de forma accesible, participativa y de bajo costo.

- Publicidad - HP1

Durante su intervención, se destacó que este enfoque ha contribuido a mejorar la seguridad, la sostenibilidad y la calidad de vida en diversas colonias, al promover entornos más ordenados, funcionales y pensados para las personas.

El encuentro reunió a representantes de ciudades de distintas regiones del mundo, con quienes se compartieron experiencias y aprendizajes sobre modelos de resiliencia urbana, así como mecanismos para impulsar la apropiación comunitaria de los espacios públicos.

De acuerdo con lo expuesto, estas intervenciones han permitido que la ciudadanía recupere y transforme áreas antes deterioradas, generando espacios más humanos, incluyentes y con mayor cohesión social.

Con esta participación, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de fortalecer el intercambio de experiencias a nivel internacional, con la finalidad de consolidar a Ciudad Juárez como una ciudad más preparada, incluyente y habitable, mediante políticas urbanas con enfoque social y de resiliencia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.