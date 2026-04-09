Comparte autor visión de ciencia ficción en exposición “Iremos a las estrellas”

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El artista destacó la influencia del género en su obra presentada en la Sala Tin Tan.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El autor Daniel Núñez Treviño destacó el valor de la ciencia ficción como eje creativo de su exposición “Iremos a las estrellas”, durante la inauguración de la muestra en la Sala de Arte Germán Valdés “Tin Tan”.

El artista, Capitán Primero retirado de la Fuerza Aérea Mexicana, explicó que su obra surge de la influencia del cine de ciencia ficción de las décadas de 1950 y 1960, periodo que detonó el interés por imaginar nuevos mundos y realidades.

“Bienvenidos a este pequeño continuo espaciotiempo donde todo es relativo”

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La exposición está conformada por cerca de 100 dibujos, de los cuales alrededor de 40 se encuentran en exhibición, todos elaborados a mano mediante una técnica que combina tinta, lápiz y borrador.

El autor detalló que sus piezas, aunque aparentan ser en blanco y negro, están construidas con una amplia gama de tonos grises, lo que permite generar profundidad visual, mientras que algunas obras son reproducidas en sepia para reforzar la estética clásica del género.

Núñez Treviño señaló que el proceso creativo requiere precisión, ya que cualquier error implica reiniciar el trabajo, lo que añade complejidad a una técnica aparentemente sencilla.

La muestra permanecerá abierta durante el mes de abril y forma parte de la oferta cultural impulsada en la ciudad, con propuestas que invitan a la reflexión sobre la imaginación, el tiempo y la condición humana.

El artista invitó a la comunidad a visitar la exposición y compartir sus opiniones, al considerar que la retroalimentación del público es fundamental para su desarrollo creativo.

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