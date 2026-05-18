Supera Disney+ a Netflix y lidera el mercado de streaming en México durante 2026

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La plataforma alcanzó 21% de cuota de mercado en el primer trimestre del año, según el más reciente reporte de JustWatch

Ciudad de México (ADN/Staff) – Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming más utilizada en México durante el primer trimestre de 2026, al alcanzar una cuota de mercado de 21% y desplazar a Netflix del primer lugar, de acuerdo con el más reciente reporte de JustWatch sobre la industria SVOD en el país.

El análisis, basado en más de 4.5 millones de interacciones de usuarios mexicanos en la aplicación y sitio web de JustWatch, revela que Disney+ incrementó su participación en un punto porcentual respecto al cierre de 2025 y acumula un crecimiento interanual de cinco puntos porcentuales.

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Netflix descendió al segundo lugar con 19% de participación, luego de registrar una caída trimestral de un punto y una reducción anual de tres puntos porcentuales, rompiendo así el empate que ambas plataformas mantenían previamente en el mercado mexicano.

Prime Video se ubicó en la tercera posición con 18% de cuota de mercado, manteniéndose estable durante el último año, mientras que Apple TV+ consolidó uno de los mayores crecimientos del sector al alcanzar 13% de participación tras sumar cuatro puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2025.

El reporte también muestra que HBO Max alcanzó 12% del mercado nacional con un ligero crecimiento trimestral, aunque mantiene una reducción anual de un punto porcentual. Paramount+, por su parte, registró la caída más pronunciada entre las plataformas analizadas al perder tres puntos durante el trimestre y ubicarse con 5% de participación.

MUBI y ViX mostraron avances moderados dentro del mercado mexicano. MUBI elevó su cuota a 5%, mientras que ViX alcanzó 4%, reflejando una tendencia de diversificación en las preferencias de consumo de contenidos digitales.

JustWatch explicó que las cuotas de mercado fueron calculadas mediante acciones realizadas por usuarios, como búsquedas, clics para acceder a plataformas, listas de seguimiento y títulos marcados como vistos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026.

La firma alemana, especializada en monitoreo de plataformas de streaming, indicó que actualmente opera en 140 países y procesa actividad de más de 60 millones de usuarios mensuales a nivel global.

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