Anuncia Disney fechas de estreno para grandes franquicias: The Mandalorian & Grogu, Moana 2, Frozen 3 y Toy Story 5

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Revolucionado el mundo del entretenimiento, Disney ha desvelado su calendario de próximos estrenos, destacando la anticipada película The Mandalorian & Grogu, así como las secuelas de algunas de sus franquicias de animación más queridas. Este anuncio, promete, para los seguidores de Disney, una mezcla de aventuras intergalácticas y encantos animados en los próximos dos años.

La expectación se centra principalmente en The Mandalorian & Grogu, una película basada en la exitosa serie de Star Wars que ha cautivado a audiencias alrededor del mundo. Aunque la producción ya está en marcha, los fans tendrán que armarse de paciencia hasta el 22 de mayo de 2026 para su estreno exclusivo en cines. La promesa de más aventuras junto a dos de los personajes más emblemáticos de la saga ha generado gran expectativa, dejando abierta la posibilidad de más sorpresas en el camino hacia su lanzamiento.

Además, Disney ha confirmado el lanzamiento de Moana 2 para el 27 de noviembre de 2024, llevando de nuevo a las audiencias a un viaje mágico lleno de valentía y exploración. Este anuncio viene acompañado de la emocionante noticia de que Frozen 3 y Toy Story 5 también están programadas para 2026, continuando las historias que han tocado los corazones de personas de todas las edades.

El calendario de estrenos no solo promete emocionantes aventuras en la gran pantalla, sino que también asegura que estos títulos llegarán eventualmente a Disney+, permitiendo a los suscriptores disfrutar de estas historias desde la comodidad de sus hogares.

La renovación de la serie Percy Jackson y los Dioses del Olimpo y la confirmación de Zootrópolis 2 para el 26 de noviembre de 2025, añaden aún más diversidad al ya impresionante repertorio de Disney, asegurando una oferta variada y de calidad para sus seguidores. Aunque algunos detalles sobre estas producciones aún se mantienen en secreto, la anticipación y el entusiasmo por estas historias continúan creciendo.

Así, el futuro de Disney promete ser tan brillante como su legado, con una combinación de nuevos lanzamientos y secuelas esperadas que seguramente capturarán la imaginación de audiencias globales.

Here’s your first look at #Moana2, only in theaters this November pic.twitter.com/cUPm0qoq9Z

— Disney (@Disney) February 7, 2024