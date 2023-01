Clausura Gobernación bares por botellas adulteradas

Reconocen que no tienen los reactores químicos para comprobarlo, ni pasan el reporte al sector salud.

Ciudad Juárez, Chih (ADN / Juan Ramón Rosas) .- Reconoce el titular de la oficina de Gobernación Alejandro Jiménez qué la única manera de comprobar que una botella esté adulterada es en base a estudios clínicos, y qué además se tendría que pasar un reporte a la Jurisdicción Sanitaria para que, de igual modo, sean ellos quienes tomen carta en el asunto de las botellas que localizan en los diferentes operativos.

Al cuestionarle el tema, manifestó que cuenta con un listado grande de negocios que se han detectado botellas adulteradas, sin embargo, aseguró que, en la Ley de Alcoholes, existe una clausula en donde les faculta que pueden utilizar el criterio de verificar que las botellas estén alteradas y con esto, consideran que son bebidas adulteradas.

Uno de los criterios que utilizan al verificar la botella, primero que no cuentan con el marbete, enseguida que la botella no tiene la canica para servir el líquido, sin embargo, no llevan a analizar brebaje para conocer cuánto daño podría causar en las personas que pudieron beberlo.

