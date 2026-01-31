Cierra Parques y Jardines temporada de capacitación con taller de poda urbana

Publicidad - LB2 -

Capacitan a alrededor de 100 personas en prácticas adecuadas para el cuidado del arbolado en Ciudad Juárez.

#### Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo el Segundo Taller de Poda 2026, con el cual dio por concluida la temporada de capacitación en cuidado y mantenimiento del arbolado urbano, como parte de las acciones para fomentar prácticas responsables en la conservación de áreas verdes en la ciudad.

El curso, de carácter gratuito, se realizó en el auditorio de la Dirección General de Protección Civil y fue impartido por Víctor Herrera, coordinador de Cultura Sustentable de la dependencia. A la jornada asistieron alrededor de 100 personas, entre podadores, trabajadores de áreas verdes y ciudadanía interesada en la preservación de los árboles urbanos.

Durante la capacitación se abordaron las distintas etapas de desarrollo del arbolado, así como los niveles adecuados de intervención en cada una, además de los procesos previos a la plantación, con el objetivo de reducir daños y asegurar un crecimiento saludable.

El ponente destacó que una poda adecuada inicia desde la planeación, al seleccionar la especie correcta y conocer el espacio donde será plantada, considerando factores como el clima, el tipo de suelo y la disponibilidad de agua, elementos clave para el desarrollo sostenible del arbolado urbano.

Como parte del taller, las y los asistentes participaron en una sesión de preguntas y respuestas, lo que permitió aclarar dudas técnicas y compartir experiencias prácticas relacionadas con la poda y el mantenimiento de árboles.

La Dirección de Parques y Jardines informó que el próximo 7 de febrero se realizará una práctica de poda en el área de El Chamizal, donde las personas capacitadas podrán aplicar los conocimientos adquiridos, utilizando su propia herramienta y equipo de protección personal, como parte del cierre práctico del proceso formativo.

