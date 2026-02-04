Cierra el 13 de febrero registro para Matrimonios Colectivos 2026 en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El programa ofrece trámites gratuitos y certeza jurídica a las parejas participantes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado informó que el próximo 13 de febrero concluye el periodo de inscripción al programa de Matrimonios Colectivos 2026, por lo que exhortó a las parejas interesadas a presentar su solicitud y documentación dentro del plazo establecido.

La convocatoria es impulsada por la Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección del Registro Civil, y tiene como objetivo brindar certeza jurídica y protección legal a las familias, al permitir que las parejas formalicen su unión de manera gratuita.

El programa facilita el acceso a derechos patrimoniales, de salud, sucesorios y de seguridad social, además de fortalecer la protección legal de hijas e hijos, al reconocer formalmente el vínculo matrimonial.

Las personas interesadas pueden acudir a la Oficialía del Registro Civil más cercana, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:30 horas, para entregar la documentación requerida y realizar el trámite antes del cierre de la convocatoria.

De manera extraordinaria, la Oficialía del Registro Civil ubicada en Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez, habilitó atención los días sábado, con el fin de facilitar la recepción de solicitudes.

Durante el periodo de registro, se mantiene la condonación total de derechos por concepto de matrimonio, anotaciones marginales, pláticas prematrimoniales y expedición de la primera acta, lo que representa un ahorro aproximado de mil 210 pesos por pareja.

Una vez integrados y validados los expedientes, las parejas serán notificadas para la asignación de la fecha de firma del acta matrimonial, conforme a la organización del programa.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al 614 429 33 00, extensiones 14803 y 14824, acudir a su oficialía correspondiente o solicitar orientación a través del 070 de Marcagob.

