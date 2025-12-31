Celebró Festival de la Ciudad su edición 28 con más de 3 mil asistentes y un desfile multitudinario

Publicidad - LB2 -

El programa cultural incluyó 20 eventos gratuitos y cerró con un desfile que reunió a más de 150 mil personas.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), llevó a cabo la edición número 28 del Festival de la Ciudad, una celebración cultural desarrollada durante el mes de diciembre en el marco del 366 aniversario de la fundación de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el balance oficial, el festival contempló 20 eventos gratuitos realizados en distintos recintos y espacios públicos, los cuales registraron una asistencia acumulada de 3 mil 474 personas, consolidándose como una de las principales plataformas de difusión cultural del talento fronterizo.

La programación incluyó puesta en escena, exposiciones fotográficas, festivales temáticos, actividades en el Corredor del Centro Histórico, conciertos de rock, jazz y mariachi, así como presentaciones de danza folclórica, orquestas sinfónicas, slam poético y tributos a diversos artistas, con una oferta diversa orientada a públicos de distintas edades.

La encargada de despacho de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que el festival se ha convertido en un espacio clave para el fortalecimiento de la identidad local y el acceso a la cultura en la ciudad.

“El Festival de la Ciudad es una muestra del compromiso que existe por acercar la cultura a la comunidad, reconocer el talento local y fortalecer el sentido de pertenencia”, señaló la funcionaria al referirse al alcance social del evento.

Asimismo, reconoció la participación de gestores culturales y más de mil voluntarias y voluntarios, cuyo trabajo fue fundamental para la realización de cada actividad, así como la respuesta del público que acudió a los distintos eventos programados.

El festival concluyó con el Gran Desfile Conmemorativo por el Aniversario de Ciudad Juárez, el cual congregó a más de 150 mil juarenses y visitantes, con la participación de 20 carros alegóricos y más de mil personas voluntarias, llenando las principales vialidades de música, color y expresiones culturales.

Este esfuerzo se realizó bajo el impulso del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien ha promovido la cultura, el arraigo y la identidad como ejes estratégicos para el desarrollo social, con lo que el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la participación ciudadana y el orgullo de pertenencia a Ciudad Juárez.

