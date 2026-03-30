Celebra Municipio participación ciudadana en jornada “Juárez amanece limpio”

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Colectivos, deportistas y vecinos se suman a labores de limpieza en la Plaza Cervantina del Centro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno Municipal destacó la participación de ciudadanos, colectivos y deportistas en el programa “Juárez amanece limpio”, durante una jornada realizada en la Plaza Cervantina, ubicada en la Zona Centro de la ciudad.

En esta intervención se contó con la presencia de jugadoras y jugadores del equipo Bravas FC, quienes se sumaron a las labores de limpieza como parte del esfuerzo conjunto entre autoridades y sociedad civil.

“Fue Daniela González Lara, coordinadora del Centro Fundacional, quien pidió incluir la Plaza Cervantina”.

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El alcalde Cruz Pérez Cuéllar señaló que este programa, iniciado el pasado 28 de febrero, tiene como objetivo generar conciencia ciudadana mediante jornadas simultáneas de limpieza que se realizan el último fin de semana de cada mes en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, resaltó que la iniciativa busca fortalecer la corresponsabilidad social en el cuidado de los espacios públicos, promoviendo la participación activa de la comunidad en la mejora de la imagen urbana.

“El lugar de la basura no es la calle, no son los espacios públicos; es importante cuidar de Juárez y denunciar a quien no lo haga”.

El edil recordó que colonias como El Vergel, Morelos, Palo Chino, Los Ojitos, Luis Echeverría, Emiliano Zapata, División del Norte, Las Huertas y Praderas del Pacífico, entre otras, han sido intervenidas previamente como parte de este programa.

Las autoridades municipales subrayaron que estas acciones también buscan fomentar el arraigo y el sentido de pertenencia entre la población, al incentivar el cuidado de los espacios comunes y la participación comunitaria en su conservación.

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