Celebra Ciudad Juárez primera jornada del Festival del Turismo

Publicidad - LB2 -

Evento reunió a agencias de viajes y promotores para difundir destinos turísticos del estado y fortalecer la oferta regional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, llevó a cabo la primera jornada del Festival del Turismo en su primera edición, evento realizado en la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, conocida como Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez.

La actividad reunió a agencias de viajes, promotores turísticos y público en general, con el objetivo de impulsar la promoción de destinos dentro del estado y fortalecer la actividad turística en la región fronteriza.

- Publicidad - HP1

Jorge Chávez, enlace regional de la Secretaría de Turismo, señaló que este tipo de iniciativas buscan promover el turismo receptivo y difundir los distintos destinos turísticos de Chihuahua, aprovechando la posición estratégica de Ciudad Juárez como punto de conexión con visitantes nacionales e internacionales.

“La intención es consolidar a Ciudad Juárez como una plataforma para la promoción y comercialización de destinos dentro y fuera de la entidad”, expresó.

Durante la jornada se presentaron diversas opciones de paquetes vacacionales adaptados a diferentes temporadas del año, los cuales fueron promovidos y comercializados por agencias participantes.

En el evento también se difundieron los principales atractivos turísticos, culturales, históricos, naturales y gastronómicos del estado, además de experiencias relacionadas con turismo de aventura y recorridos en comunidades con vocación turística.

De acuerdo con los organizadores, participaron 35 agencias de viaje, además de la promoción de los Pueblos Mágicos de Creel, Hidalgo del Parral y Casas Grandes, donde se ofreció información sobre hospedaje, rutas y actividades disponibles para visitantes.

El festival incluyó presentaciones musicales de artistas locales, números de baile, una pasarela de modelos y actividades recreativas para las familias, además de la rifa de dos viajes para una pareja a alguno de los cinco Pueblos Mágicos del estado.

Las autoridades informaron que la segunda jornada del Festival del Turismo se realizará el sábado 14 de marzo en el mismo recinto, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, con la invitación abierta al público para conocer la oferta turística de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.