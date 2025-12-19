Celebra ADN su posada y 12 años como un medio independiente y con identidad propia

Publicidad - LB2 -

Durante el encuentro, el director general David Gamboa García destacó el origen, la evolución y el rumbo editorial de ADN | A Diario Network.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Colaboradoras y colaboradores de ADN | A Diario Network celebraron la posada anual del medio, en un encuentro marcado por la reflexión sobre los orígenes del proyecto, su crecimiento a lo largo de 12 años y el compromiso editorial que ha definido su trayectoria en Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua.

Durante su mensaje, el director general David Gamboa García recordó que ADN no nació como una empresa, sino como una inquietud periodística, en un contexto en el que la narrativa dominante sobre Ciudad Juárez estaba centrada casi exclusivamente en la violencia y el conflicto.

- Publicidad - HP1

Explicó que el proyecto surgió en 2011 como un laboratorio digital dentro de la agencia Cloudmark, fundada junto con Alan Madrid, en uno de los periodos más complejos para la ciudad. Sin recursos abundantes ni certezas, el objetivo inicial fue resistir y construir una alternativa informativa con sentido social.

Gamboa relató que el punto de quiebre llegó el 21 de abril de 2013, cuando se tomó la decisión de crear un medio que contara la ciudad de manera integral. Ese mismo día se definió el nombre del proyecto y se adquirieron los dominios juarezadiario.com y adiario.mx, marcando el inicio de un camino sin retorno.

Un mes después, los fundadores renunciaron a sus cargos en un medio tradicional para dar vida formal, el 22 de julio de 2013, a Juárez a Diario, con una promesa editorial clara: no mentir, no exagerar y no engañar.

Con el paso de los años, el medio consolidó una audiencia basada en la confianza y no en el escándalo, apostando por información contextualizada, sin bulos ni títulos engañosos, y abordando temas como educación, salud, migración, medio ambiente, cultura, ciencia y economía.

El director recordó que la sostenibilidad del proyecto fue resultado de años de resistencia, hasta que en 2015 llegaron los primeros anunciantes y en 2017 se fortaleció la estructura comercial. En 2019, ADN amplió su alcance a nivel estatal, manteniendo la misma esencia editorial.

La pandemia de 2020 representó otro punto de inflexión. Lejos de contraerse, el proyecto se reorganizó y dio paso al nacimiento de ADN | A Diario Network, consolidándose como una red de medios con una misma ética, identidad y visión, además de incursionar en el formato impreso de distribución gratuita y en la producción de contenidos sonoros.

En su mensaje, Gamboa García compartió los resultados de un estudio comparativo reciente, en el que ADN se posiciona entre los dos medios con mayor calidad editorial de Ciudad Juárez, destacando además como el medio con mejor experiencia de usuario, alta credibilidad narrativa e independencia editorial.

Subrayó que el objetivo del medio no es crecer en volumen, sino incrementar su influencia a través de un periodismo responsable, analítico y con criterio, priorizando la calidad sobre la velocidad y el análisis sobre el ruido.

Finalmente, el director general hizo un brindis con el equipo, reconociendo a quienes han sostenido el proyecto a lo largo de los años y reiterando que ADN está llamado a seguir construyendo sentido y confianza, como un medio que no responde a líneas de poder, sino al compromiso con su audiencia y con la verdad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.