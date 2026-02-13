Movil - LB1A -
febrero 13, 2026 | 12:59
Juárez / El Paso
Foto de Éxodo Juárez | Edificio de la Fiscalía Especializada de la Mujer en Ciudad Juárez.

Catean vivienda en Juárez Nuevo en búsqueda de joven desaparecida en 2022

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Staff.
Fiscalía Zona Norte realiza operativo por caso de Génesis Dibanhi Enríquez Cárdenas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte realizó un cateo en un domicilio de la colonia Juárez Nuevo, como parte de las investigaciones para localizar a Génesis Dibanhi Enríquez Cárdenas, desaparecida desde el 19 de abril de 2022.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Ramírez, en el cruce con bulevar Zaragoza, ante la sospecha de que en el lugar pudieran encontrarse restos o indicios relacionados con el caso.

En las diligencias participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron labores de inspección y búsqueda de evidencia que contribuya a esclarecer el paradero de la joven.

Autoridades estatales informaron que en esta carpeta de investigación cuatro personas se encuentran vinculadas a proceso por el delito de desaparición forzada cometida por particulares, en el marco de las indagatorias que continúan abiertas.

La Fiscalía indicó que se mantendrán los trabajos de investigación y búsqueda, con el objetivo de obtener resultados que permitan dar certeza y respuesta a la familia de la víctima, en un caso que forma parte del contexto de desapariciones que han marcado a la frontera norte del estado en los últimos años.

