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Capacitan a servidores públicos en prevención de violencia contra las mujeres

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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El taller buscó fortalecer capacidades institucionales para identificar y atender la violencia de género en el servicio público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Derechos Humanos, en coordinación con la Red Mesa de Mujeres, realizó un taller de capacitación dirigido a servidores públicos enfocado en la identificación y prevención de la violencia contra las mujeres, como parte de las acciones para fortalecer la atención institucional con perspectiva de género.

El titular de la dependencia, Santiago González Reyes, informó que el objetivo principal es dotar al personal de herramientas y conocimientos que permitan reconocer, atender y prevenir las distintas manifestaciones de violencia de género dentro de su ámbito laboral.

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Durante la sesión, la capacitación estuvo a cargo de Yadira Soledad Cortés Castillo, quien abordó conceptos clave relacionados con los tipos y modalidades de violencia, así como el papel que desempeñan las y los servidores públicos en la promoción de entornos seguros y el respeto a los derechos humanos.

“El objetivo es fortalecer sus conocimientos y herramientas para reconocer, atender, así como prevenir las distintas manifestaciones de violencia de género”.

Asimismo, se promovió la reflexión sobre la importancia de actuar con responsabilidad institucional y perspectiva de género, especialmente en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad, con el fin de garantizar un trato adecuado y sensible.

El funcionario destacó que este tipo de capacitaciones contribuyen a mejorar los espacios laborales y los servicios públicos, al fomentar una cultura más informada y comprometida con la erradicación de la violencia contra las mujeres.

“Este tipo de acciones contribuyen a la construcción de espacios laborales y de atención más sensibles, informados y comprometidos con la erradicación de la violencia contra las mujeres”.

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