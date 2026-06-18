Capacitan a personal médico de la Unidad Santiago Troncoso

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La jornada incluyó actualización en manejo de vacunas, RCP, residuos biológico-infecciosos y riesgos laborales

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal realizó una jornada de capacitación dirigida al personal médico y de enfermería de las áreas de Urgencias y Medicina Preventiva de la Unidad Médica Municipal Santiago Troncoso, con el propósito de fortalecer la atención que se brinda a la ciudadanía.

Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con red fría y manejo de vacunas, reanimación cardiopulmonar, manejo de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, efectos adversos de la vacunación y riesgos laborales.

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La directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, señaló que la actualización continua del personal es una prioridad para la dependencia, debido a que permite mejorar la calidad, seguridad y eficiencia de los servicios médicos.

“En la Dirección de Salud Municipal estamos convencidos de que la actualización constante de nuestro personal se traduce en una mejor atención para las y los juarenses”.

La jornada permitió reforzar conocimientos teóricos y prácticos entre el personal participante, especialmente en procedimientos vinculados con la atención de urgencias, medicina preventiva y protocolos sanitarios de manejo seguro.

La capacitación fue impartida por Jonathan Garibo García, coordinador médico de la Dirección de Salud Municipal; Jessica Rubí Jurado Castillo, jefa de Enfermería, y la doctora Brenda Acerette Caro del Mercado, médico urgencióloga.

“Estas capacitaciones fortalecen los conocimientos y habilidades de nuestros equipos médicos y de enfermería, garantizando que los procedimientos se realicen conforme a los más altos estándares de calidad y seguridad”.

Con estas acciones, la Dirección de Salud Municipal refrendó su compromiso de mantener la capacitación permanente de sus colaboradores, con el objetivo de fortalecer la atención médica y preventiva que diariamente se ofrece a la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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