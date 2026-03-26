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Capacita SSPM a personal en salud mental y atención integral en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Fortalecen habilidades de policías, psicólogos y trabajadores sociales en temas de género y acompañamiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) participó en una capacitación especializada en salud mental, perspectiva de género y atención integral, con el objetivo de fortalecer la calidad del servicio brindado a la ciudadanía.

La actividad se realizó en las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) y contó con la participación de elementos de la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género, así como de psicólogos y trabajadores sociales de Prevención Social.

“Se fortalecieron conocimientos para brindar una atención más empática, profesional y efectiva”.

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La capacitación fue impartida por la organización Médicos del Mundo, abordando temas clave como diversidad, salud mental y herramientas para la intervención en situaciones sensibles.

El enfoque del curso estuvo orientado a mejorar los procesos de acompañamiento, tanto al interior de la corporación como en la atención directa a la población, especialmente en casos relacionados con violencia familiar y de género.

Las autoridades destacaron que este tipo de formación continua permite elevar las capacidades institucionales y garantizar una atención más humana y cercana.

“Se busca promover una atención más profesional y con enfoque integral”.

Asimismo, la SSPM subrayó la importancia de cuidar el bienestar del propio personal, reconociendo que su preparación impacta directamente en la calidad del servicio que se brinda a la comunidad.

Con estas acciones, la corporación reafirma su compromiso de impulsar la profesionalización y el fortalecimiento de sus áreas especializadas, en beneficio de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía juarense.

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