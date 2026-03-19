Capacita SSPM a adultos mayores en prevención de extorsión telefónica

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Más de 70 asistentes reciben orientación para identificar llamadas fraudulentas y proteger su patrimonio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, impartió una plática sobre prevención de extorsión telefónica dirigida a integrantes del Consejo del Adulto Mayor (CAM), como parte de sus acciones enfocadas en la protección de grupos vulnerables.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del CAM, en la colonia Morelos I, donde alrededor de 70 personas adultas mayores recibieron información práctica sobre las modalidades más comunes de este delito.

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Durante la sesión, agentes especializados explicaron cómo identificar llamadas de extorsión y qué medidas tomar de manera inmediata, con el objetivo de evitar afectaciones económicas y emocionales.

Los asistentes participaron activamente en la jornada, mostrando interés en los temas abordados y reconociendo la importancia de contar con herramientas para prevenir este tipo de delitos.

“Este tipo de orientación les ayuda a prevenir situaciones que podrían derivar en la pérdida de su dinero y su patrimonio”

La corporación destacó que estas acciones buscan fortalecer la cultura de la prevención, especialmente entre sectores que pueden ser más susceptibles a este tipo de engaños.

Asimismo, la SSPM reiteró su compromiso de mantener una cercanía con la ciudadanía, mediante programas informativos que contribuyan a la construcción de entornos más seguros.

Estas pláticas forman parte de una estrategia integral orientada a reducir la incidencia de delitos patrimoniales, promoviendo la información como herramienta clave para la protección de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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