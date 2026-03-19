Capacita SSPM a adultos mayores en prevención de extorsión telefónica

Más de 70 asistentes reciben orientación para identificar llamadas fraudulentas y proteger su patrimonio.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, impartió una plática sobre prevención de extorsión telefónica dirigida a integrantes del Consejo del Adulto Mayor (CAM), como parte de sus acciones enfocadas en la protección de grupos vulnerables.
La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del CAM, en la colonia Morelos I, donde alrededor de 70 personas adultas mayores recibieron información práctica sobre las modalidades más comunes de este delito.
Durante la sesión, agentes especializados explicaron cómo identificar llamadas de extorsión y qué medidas tomar de manera inmediata, con el objetivo de evitar afectaciones económicas y emocionales.
Los asistentes participaron activamente en la jornada, mostrando interés en los temas abordados y reconociendo la importancia de contar con herramientas para prevenir este tipo de delitos.
“Este tipo de orientación les ayuda a prevenir situaciones que podrían derivar en la pérdida de su dinero y su patrimonio”
La corporación destacó que estas acciones buscan fortalecer la cultura de la prevención, especialmente entre sectores que pueden ser más susceptibles a este tipo de engaños.
Asimismo, la SSPM reiteró su compromiso de mantener una cercanía con la ciudadanía, mediante programas informativos que contribuyan a la construcción de entornos más seguros.
Estas pláticas forman parte de una estrategia integral orientada a reducir la incidencia de delitos patrimoniales, promoviendo la información como herramienta clave para la protección de la población.
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