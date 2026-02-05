Capacita Seguridad Vial a motociclistas de plataforma para reducir accidentes

Publicidad - LB2 -

Más de 100 repartidores han recibido cursos de conducción preventiva desde noviembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de disminuir los incidentes viales en los que se ven involucrados motociclistas, la Coordinación General de Seguridad Vial, a través del área de Educación Vial, ha reforzado la capacitación dirigida a conductores de plataformas de reparto que circulan diariamente por la ciudad.

De acuerdo con la corporación, de noviembre de 2025 a la fecha se han impartido 21 cursos, en los cuales han sido capacitados 117 motociclistas, brindándoles herramientas prácticas para prevenir accidentes y mejorar su desempeño en la vía pública.

Durante las sesiones se abordan temas clave como conducción preventiva, uso correcto del equipo de protección personal y recomendaciones esenciales para transitar de manera segura, especialmente durante las jornadas laborales de reparto, consideradas de alto riesgo por la exposición constante al tráfico.

La capacitación busca generar mayor conciencia sobre la responsabilidad vial, así como fortalecer una cultura de respeto a las normas de tránsito, tanto para quienes conducen motocicletas como para el resto de los usuarios de la vía.

Seguridad Vial informó que las personas interesadas en recibir estos cursos pueden acudir a las oficinas de la Escuela Vial, ubicadas sobre Heroico Colegio Militar, casi esquina con avenida Universidad, o bien comunicarse a los teléfonos 656-737-0334 y 656-737-0335, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia permanente “Por una mejor cultura vial”, enfocada en reducir accidentes, fomentar la prevención y fortalecer la responsabilidad al transitar por las vialidades de Ciudad Juárez.

