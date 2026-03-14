Capacita Parques y Jardines a la comunidad sobre correcta plantación de árboles

Publicidad - LB2 -

Taller impartido en el IMIP buscó fortalecer el cuidado del arbolado urbano y mejorar las áreas verdes de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó un taller dirigido a integrantes de la comunidad para capacitar sobre la correcta plantación y manejo inicial de árboles, con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente y fortalecer las áreas verdes de la ciudad.

La capacitación se llevó a cabo en instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), donde el coordinador de Cultura Sustentable de la dependencia, Víctor Manuel Herrera Correa, explicó las técnicas adecuadas para asegurar el desarrollo saludable del arbolado urbano.

- Publicidad - HP1

Durante la sesión se detalló el proceso completo de plantación, desde la preparación de la fosa hasta el riego y el mantenimiento que deben recibir los árboles durante sus primeras etapas de crecimiento.

“Necesitamos que el árbol tenga mejores condiciones para que se establezca y empiece a crecer. En sus primeros años es importante que el suelo esté enriquecido para facilitar que las raíces se expandan y penetren el suelo”.

El especialista señaló que al momento de plantar es fundamental retirar la bolsa del cepellón, colocar el árbol de forma vertical y utilizar tutores como estacas o varas cuando el tronco sea flexible, a fin de evitar deformaciones durante su crecimiento.

También explicó que el riego inicial es clave para eliminar bolsas de aire en el suelo y garantizar que la raíz tenga contacto directo con la tierra, lo que favorece el arraigo del árbol.

Durante el taller se recomendó cubrir el suelo alrededor del árbol con material triturado, corteza o grava, técnica que ayuda a conservar la humedad, mejorar la infiltración del agua y reducir el crecimiento de maleza que compite por nutrientes.

Las autoridades recordaron que en Ciudad Juárez el riego de árboles debe realizarse entre las 7:00 de la tarde y las 7:00 de la mañana, en cumplimiento con las disposiciones para el uso responsable del agua.

Finalmente, Herrera Correa explicó que una vez que el árbol se establece es importante realizar labores de mantenimiento como poda formativa y eliminación de brotes basales, con el fin de evitar problemas estructurales en el futuro.

“Si desde que el árbol está pequeño vemos que tiene varios troncos principales, lo mejor es dejar uno solo. De lo contrario, cuando crezca puede convertirse en un problema estructural que incluso provoque que el árbol se parta”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.