Capacita IPACULT a su personal en primeros auxilios y prevención de incendios

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La formación incluyó evacuación, reanimación cardiopulmonar y simulacros para fortalecer la respuesta ante emergencias en espacios culturales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) impartió una capacitación teórico-práctica a su personal en materia de prevención de incendios, evacuación y primeros auxilios, con el propósito de reforzar la seguridad en los espacios culturales que administra.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Centro Municipal de las Artes (CMA) y fue impartida por Grupo Fundacional, cuyos instructores brindaron herramientas para que las y los trabajadores conozcan los protocolos de actuación ante distintas situaciones de emergencia.

“La preparación puede marcar la diferencia en una situación de emergencia”, destacó la encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas.

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Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con la prevención de incendios, el uso de medidas de seguridad, la evacuación ordenada de personas y la aplicación de primeros auxilios, además de técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para brindar soporte vital básico mientras llegan los servicios de emergencia.

Como parte de la jornada, el personal participó en un simulacro de evacuación, en el que brigadistas internos pusieron en práctica los conocimientos adquiridos para coordinar la respuesta ante una contingencia y atender posibles incidentes conforme a los protocolos establecidos.

“El instituto no solo tiene la responsabilidad de promover el acceso a la cultura y las artes, sino también de ofrecer espacios seguros para estudiantes, artistas, visitantes y público en general.”

El IPACULT informó que este tipo de capacitaciones forman parte de las acciones permanentes para fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta del personal, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad en los recintos culturales municipales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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