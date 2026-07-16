Propone Héctor Ortiz alianza ganadera regional y corredores sanitarios en cumbre binacional sobre el gusano barrenador

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El alcalde planteó una estrategia conjunta entre Chihuahua, Texas y Nuevo México para fortalecer la sanidad animal y reactivar el comercio de ganado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, participó en la U.S.–Mexico Border States New World Screwworm Summit, donde propuso la creación de una alianza ganadera regional y el establecimiento de corredores sanitarios para fortalecer el control del gusano barrenador y facilitar la reapertura del comercio pecuario entre México y Estados Unidos.

La cumbre se realizó en las instalaciones de la New Mexico Border Authority (NMBA) y reunió a autoridades agrícolas de Texas y Nuevo México, representantes consulares, líderes ganaderos y alcaldes de ambos lados de la frontera para analizar estrategias de coordinación frente a la emergencia sanitaria ocasionada por esta plaga.

“Sabemos que existe un problema sanitario relacionado con el gusano barrenador, pero sus efectos trascienden el ámbito pecuario. También impacta la economía de México y de Estados Unidos, por lo que es indispensable encontrar soluciones conjuntas mediante la cooperación binacional.”

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Durante su intervención, Ortiz Orpinel destacó que la integración económica entre Chihuahua, Texas y Nuevo México representa una fortaleza para construir soluciones regionales que permitan proteger la sanidad animal sin afectar el intercambio comercial.

Entre las propuestas del Gobierno Municipal se encuentra la conformación de una alianza estratégica entre Chihuahua, Texas y Nuevo México para consolidar a la región como un polo ganadero competitivo en América del Norte, así como la creación de corredores sanitarios que permitan el traslado de ganado mexicano bajo estrictos protocolos de inspección y control.

“No puede ser que se nos califique de la misma manera cuando existen situaciones de insanidad en otros estados ubicados a miles de kilómetros de Chihuahua. Nosotros tenemos condiciones particulares y un trabajo preventivo que debe reconocerse.”

El alcalde también propuso que Chihuahua sea evaluado de manera independiente respecto a la situación sanitaria de otras entidades del país, con el fin de que las decisiones relacionadas con la movilización y exportación de ganado respondan a las condiciones específicas del estado.

La agenda del encuentro incluyó la presentación de estrategias para reforzar la cooperación técnica entre autoridades agrícolas de México y Estados Unidos, mejorar el intercambio de información sanitaria y coordinar acciones de prevención, vigilancia, contención y erradicación del gusano barrenador. Asimismo, especialistas expusieron experiencias sobre el uso de moscas estériles como método para controlar la propagación de la plaga.

Como resultado preliminar de la cumbre, los participantes acordaron impulsar la integración de grupos técnicos de trabajo, fortalecer los mecanismos de intercambio de información, desarrollar programas conjuntos de capacitación y realizar futuras reuniones binacionales para dar seguimiento a las acciones encaminadas a proteger la sanidad pecuaria y facilitar la reapertura del comercio de ganado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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