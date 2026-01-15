Capacita Derechos Humanos del Municipio a personal de Servicios Públicos

Publicidad - LB2 -

El curso “ABC de los Derechos Humanos” busca fortalecer la atención ciudadana y prevenir posibles violaciones desde el servicio público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la cultura del respeto, promoción y protección de los derechos humanos en el ejercicio del servicio público, la Coordinación de Derechos Humanos del Municipio impartió una capacitación a personal de la Dirección General de Servicios Públicos.

El titular de la dependencia, Santiago González Reyes, informó que el curso denominado “ABC de los Derechos Humanos” abordó contenidos esenciales como el concepto y principios de los derechos humanos, la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación, con un enfoque práctico aplicado a las labores cotidianas del personal municipal.

Asimismo, durante la capacitación se analizaron las obligaciones de las autoridades en la prevención y atención de posibles violaciones a derechos humanos, con el propósito de fortalecer los mecanismos institucionales de actuación y respuesta ante la ciudadanía.

“Estas acciones forman parte del compromiso institucional por fortalecer la atención a la ciudadanía, promover prácticas respetuosas de los derechos humanos y contribuir a un servicio público más cercano, responsable y sensible a las necesidades de la población”, destacó González Reyes.

El funcionario señaló que esta estrategia de capacitación tendrá continuidad en los próximos días, con el objetivo de extenderla a distintas áreas operativas de la Dirección General de Servicios Públicos.

Entre las dependencias contempladas para próximas sesiones se encuentran Limpia, Alumbrado Público, Rastro, Parques y Jardines, con la finalidad de que el personal que tiene contacto directo con la ciudadanía cuente con herramientas para desempeñar su labor bajo un enfoque de derechos humanos.

La Coordinación de Derechos Humanos del Municipio reiteró que la formación constante del personal municipal es clave para consolidar un gobierno más incluyente, que garantice un trato digno y equitativo a todas las personas.

