Buscan regidores fortalecer vínculo con organizaciones ciudadanas en Juárez

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Comisión de Participación Ciudadana se reúne con colectivo juvenil para impulsar colaboración social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana sostuvieron un encuentro con integrantes de la organización “Girl Up, líderes del norte”, con el objetivo de conocer sus proyectos y fortalecer la colaboración con agrupaciones sociales.

Durante la reunión, los ediles dialogaron con representantes del colectivo juvenil, quienes expusieron las acciones que desarrollan en la ciudad enfocadas en el empoderamiento de mujeres y el apoyo a sectores vulnerables.

“Buscan capacitar, inspirar y conectar a mujeres para formarlas como líderes”.

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La organización forma parte de un movimiento internacional y ha impulsado en Ciudad Juárez iniciativas dirigidas a niñas, adolescentes y comunidades en condiciones adversas, así como proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente.

Entre sus actividades destacan el acompañamiento en centros de asistencia social, la promoción del talento artístico local y la planeación de programas sociales orientados a mejorar las condiciones de vida en distintos sectores.

Los regidores señalaron que este tipo de encuentros permiten generar sinergias entre gobierno y sociedad civil, con el fin de impulsar acciones conjuntas en beneficio de la comunidad.

“Se busca generar vínculos con organizaciones que trabajen en favor de la ciudad”.

La Comisión de Participación Ciudadana indicó que continuará promoviendo acercamientos con otras agrupaciones, como parte de una estrategia para fortalecer la participación social en la toma de decisiones.

Con estas acciones, el Ayuntamiento busca consolidar mecanismos de colaboración que impulsen el desarrollo social y comunitario en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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