Buscan más de 60 organizaciones religiosas regularizar su situación jurídica en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Iglesias se suman a programa nacional para obtener certeza legal y reconocimiento oficial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 60 organizaciones religiosas en Ciudad Juárez han iniciado su proceso de inscripción en el Programa Nacional de Regularización para Iglesias, con el objetivo de formalizar su situación legal y obtener certeza jurídica, informó la Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas del Municipio.

El titular de la dependencia, David Medina, explicó que este programa es impulsado a nivel federal por la Dirección General de Asuntos Religiosos y ha generado un alto interés entre las comunidades de fe de la frontera, al ofrecer la posibilidad de obtener reconocimiento legal mediante la constitución como Asociación Religiosa.

- Publicidad - HP1

Señaló que el acompañamiento municipal busca informar, simplificar y facilitar los trámites de registro, regularización y actualización jurídica, además de combatir la desinformación que durante años ha existido en torno a estos procedimientos.

Medina subrayó que todos los trámites son completamente gratuitos, por lo que exhortó a las iglesias interesadas a no recurrir a gestores ni intermediarios, ya que el proceso puede realizarse directamente con el apoyo institucional.

La regularización, explicó, permite a las organizaciones religiosas contar con personalidad jurídica, lo que abre la posibilidad de acceder a cuentas bancarias, registro ante el SAT, recibir predios en donación o comodato, así como establecer vínculos formales con otras organizaciones civiles, religiosas y con instancias de gobierno.

Además, brinda certeza en el manejo de bienes y recursos, así como protección legal a los ministros de culto, fortaleciendo la operación y transparencia de las comunidades religiosas.

La Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas mantiene atención permanente en sus oficinas ubicadas en avenida López Mateos número 250, colonia Monumental, y puso a disposición el teléfono 656-215-1551, también habilitado con WhatsApp, para brindar información, resolver dudas y agendar orientación personalizada.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a las iglesias que aún no cuentan con registro o tienen trámites inconclusos a acercarse y aprovechar este programa nacional, cuyo propósito es fortalecer la legalidad y otorgar certeza jurídica a las comunidades de fe en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.