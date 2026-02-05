Buscan más de 60 organizaciones religiosas regularizar su situación jurídica en Ciudad Juárez

Iglesias se suman a programa nacional para obtener certeza legal y reconocimiento oficial.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 60 organizaciones religiosas en Ciudad Juárez han iniciado su proceso de inscripción en el Programa Nacional de Regularización para Iglesias, con el objetivo de formalizar su situación legal y obtener certeza jurídica, informó la Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas del Municipio.
El titular de la dependencia, David Medina, explicó que este programa es impulsado a nivel federal por la Dirección General de Asuntos Religiosos y ha generado un alto interés entre las comunidades de fe de la frontera, al ofrecer la posibilidad de obtener reconocimiento legal mediante la constitución como Asociación Religiosa.
Señaló que el acompañamiento municipal busca informar, simplificar y facilitar los trámites de registro, regularización y actualización jurídica, además de combatir la desinformación que durante años ha existido en torno a estos procedimientos.
Medina subrayó que todos los trámites son completamente gratuitos, por lo que exhortó a las iglesias interesadas a no recurrir a gestores ni intermediarios, ya que el proceso puede realizarse directamente con el apoyo institucional.
La regularización, explicó, permite a las organizaciones religiosas contar con personalidad jurídica, lo que abre la posibilidad de acceder a cuentas bancarias, registro ante el SAT, recibir predios en donación o comodato, así como establecer vínculos formales con otras organizaciones civiles, religiosas y con instancias de gobierno.
Además, brinda certeza en el manejo de bienes y recursos, así como protección legal a los ministros de culto, fortaleciendo la operación y transparencia de las comunidades religiosas.
La Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas mantiene atención permanente en sus oficinas ubicadas en avenida López Mateos número 250, colonia Monumental, y puso a disposición el teléfono 656-215-1551, también habilitado con WhatsApp, para brindar información, resolver dudas y agendar orientación personalizada.
El Gobierno Municipal reiteró la invitación a las iglesias que aún no cuentan con registro o tienen trámites inconclusos a acercarse y aprovechar este programa nacional, cuyo propósito es fortalecer la legalidad y otorgar certeza jurídica a las comunidades de fe en Ciudad Juárez.
