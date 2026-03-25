Buscan crear campaña permanente contra maltrato infantil en Ciudad Juárez

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Analizarán en Cabildo campaña contra maltrato infantil, pensión para personas con discapacidad y proyectos de desarrollo social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores del Ayuntamiento definieron los asuntos que serán discutidos en la próxima sesión ordinaria de Cabildo, durante la Sesión Previa número 37, donde destacaron propuestas en materia social, de derechos y desarrollo comunitario.

Entre los temas centrales se encuentra la propuesta para crear una campaña permanente de prevención y denuncia del abuso y maltrato infantil, impulsada por la regidora Sandra García Ramos, quien planteó una estrategia en tres fases enfocada en difusión institucional, participación ciudadana y fortalecimiento de acciones preventivas.

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El proyecto contempla la participación de dependencias municipales como Seguridad Pública y Comunicación Social, así como la promoción de la campaña “Creciendo libres. Cuídame hoy para transformar el mañana”.

“Se trata de un tema urgente ante recientes casos que han afectado a niñas, niños y adolescentes”

En la misma sesión, se acordó analizar un exhorto dirigido al Gobierno del Estado y al Congreso local para garantizar la pensión a personas con discapacidad permanente de entre 30 y 64 años, medida que podría beneficiar a más de 63 mil personas.

Asimismo, se discutirá la posible implementación de un programa de educación ambiental, en coordinación con distintas dependencias municipales, con el objetivo de fomentar la cultura ecológica y mejorar la calidad de vida.

En materia de patrimonio municipal, el Cabildo revisará la autorización de diversos contratos, entre ellos un comodato a favor del Instituto Municipal de las Mujeres para el uso de un predio donde opera el Centro Municipal para los Pueblos Originarios.

También se contempla la regularización de un terreno a favor del IMSS, así como la entrega en comodato de un predio a una asociación religiosa para la prestación de servicios comunitarios dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Con estos temas en agenda, el Ayuntamiento avanzará en la discusión de políticas públicas orientadas a la atención de grupos vulnerables y el fortalecimiento del desarrollo social en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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