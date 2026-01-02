Brinda Atención Ciudadana pan y café a contribuyentes del Predial en Juárez

Publicidad - LB2 -

El servicio se ofrecerá durante enero en cajas municipales para mejorar la atención a la población que acude a cumplir con el pago del impuesto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Atención Ciudadana implementó un servicio de pan dulce y café para las personas que acudieron a realizar el pago del Impuesto Predial, como parte de una estrategia para mejorar las condiciones de atención durante el arranque del año fiscal.

La titular de la dependencia, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que el apoyo se brinda en las cajas municipales ubicadas en la Presidencia Municipal, en oficinas de Catastro y en el centro comercial San Lorenzo, puntos que concentran una alta afluencia de contribuyentes.

“La instrucción del Presidente Municipal es brindar un trato digno a la población, por ello este servicio se ofrecerá durante todo el mes de enero”.

- Publicidad - HP1

La funcionaria detalló que diariamente se distribuirán más de 600 piezas de pan dulce, con el objetivo de hacer más llevadera la espera de quienes acuden a cumplir con esta obligación fiscal.

Como parte del operativo, en la explanada de la Presidencia Municipal se instaló una carpa para proteger a los ciudadanos de las condiciones climáticas, permitiendo que la espera se realice de manera más cómoda y ordenada.

Al igual que en años anteriores, las personas con discapacidad y los adultos mayores de 60 años reciben atención prioritaria, lo que les permite realizar su contribución sin necesidad de hacer fila y reducir tiempos de espera.

La medida se enmarca en las acciones municipales orientadas a facilitar el cumplimiento del Predial y fortalecer la atención ciudadana, uno de los principales ingresos propios del Ayuntamiento para la prestación de servicios públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.